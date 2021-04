Il calo del Milan porta nervosismo e non sono da escludere sorprese per il futuro: la situazione riguardo il rinnovo di Pioli

È una stagione particolare quella vissuta dal Milan, che era partita nel migliore dei modi conquistando quasi esclusivamente risultati positivi nei primi quattro mesi, ma è crollata da gennaio in poi e ha lasciato la vetta della classifica probabilmente in maniera definitiva. Dopo diverse sconfitte e diversi ko, infatti, i rossoneri hanno abbandonato il primo posto e si sono arresi di fronte all’Inter, che ora comanda in Serie A e ha ben undici punti di vantaggio a nove giornate dal termine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio al big | Club italiano in pole!

La lotta per lo scudetto sembra ormai sfumata, ma la compagine allenata da Stefano Pioli non vuole fermarsi e deve cercare di chiudere l’annata nel migliore dei modi. I rossoneri infatti sono ancora in corsa per raggiungere l’obiettivo prefissato la scorsa estate, ovvero quello di raggiungere una delle prime quattro posizioni per tornare in Champions League dopo diversi anni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con il Manchester United | Colpo di scena

Calciomercato Milan, calo nelle ultime settimane e Pioli ancora non rinnova: spuntano Sarri e Spalletti

I risultati delle ultime settimane mettono sicuramente in dubbio anche l’importante cammino che era stato effettuato fino a gennaio. Cresce leggermente il nervosismo in casa rossonera visto che ora aumenta la paura di non entrare in Champions League, con il Napoli al quinto posto che dista soltanto quattro punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | Conte furioso!

Intanto tarda ad arrivare anche il rinnovo di Stefano Pioli, che a questo punto potrebbe essere in bilico per la prossima annata. Molto dipenderà anche dai risultati che si otterranno da qui a fine stagione, ma intanto la società potrebbe anche iniziare a pensare al piano B per la panchina. Per il futuro si potrebbe pensare anche a tecnici importanti che non hanno ancora trovato squadra come Sarri e Spalletti.

La squadra ora pensa soltanto a chiudere nel migliore dei modi l’annata provando a non farsi sfuggire una delle prime quattro posizioni, poi si penserà al futuro e non sono escluse sorprese.