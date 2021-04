Novità importanti in arrivo per il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: assist inatteso, l’asso portoghese è più vicino

La Juventus prepara la sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa ma a tenere banco in casa bianconera, con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva, è il calciomercato. Da decifrare il futuro bianconero di Cristiano Ronaldo che potrebbe salutare in estate: arriva l’indizio dallìArgentina.

Calciomercato Juventus, spazio a CR7: addio ad un passo

Secondo quanto riferito da ‘ESPN’, il Manchester United e Edinson Cavani sarebbero vicinissimi al divorzio. Il contratto in scadenza dell’urugagio non verrà rinnovato e l’ex Napoli chiuderà con ogni probabilità la carriera al Boca Juniors. I contatti con l’entourage del bomber sarebbero già in stato avanzato e, in tal senso, dall’Argentina, come riportato da ‘Fichajes.net’, arriverebbe un ulteriore indizio.

Il Boca Juniors, in previsione dell‘approdo del ‘Matador’ in estate e a zero, avrebbero già liberato la maglia numero 7 alla quale Cavani è notoriamente legato. Un suggerimento che lascerebbe libera proprio la maglia del grande ex, Cristiano Ronaldo, che si avvicinerebbe esponenzialmente al ritorno all’Old Trafford.

La partenza di Cavani alleggerirebbe lo United di un ingaggio pesante da reinvestire su CR7 che tornerebbe a Manchester mantenendo, tra l’altro, il suo numero anche lontano da Torino.