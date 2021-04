La Juventus considera uno dei suoi calciatori come incedibile, ma con l’offerta giusta potrebbe partire: Premier League che osserva

Parlare di scudetto e non menzionare la Juventus fa certamente strano, visto che nelle ultime nove stagioni il primo posto in Serie A è stato una prerogativa bianconera. Ma in questa stagione la squadra di Pirlo deve definitivamente dire addio alla corsa scudetto. Infatti la vittoria contro il Napoli non riesce a far diminuire la distanza dall’Inter, che al momento è distante ben dodici punti. Però i tre punti contro i partenopei permettono di allungare per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, che è ancora in dubbio.

Nel frattempo si lavora anche per comporre la rosa per la prossima stagione. Ovviamente ci sono diversi giocatori che sono considerati incedibili, ma davanti ad un’offerta importante anche uno di questi potrebbe dire addio alla Torino juventina. La Premier League fiuta l’affare.

Calciomercato Juventus, Kulusevski non proprio incedibile: quattro squadre inglesi osservano

L’acquisto di Dejan Kulusevski sembrava poter essere molto più determinante per la Juventus, ma fino ad ora non è stato così. L’inizio stagione era stato ottimo per lo svedese, ma ultimamente sta faticando sempre di più ad essere decisivo. In questa stagione ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno 5 gol e 4 assist.

La Juventus considera l’ex Parma come incedibile, ma in fin dei conti davanti ad un’offerta allettante potrebbe decidere di cederlo. L’offerta minima per lasciarlo partire dovrebbe aggirarsi intorno ai 44 milioni così da non fare minusvalenze. Così sulle sue tracce arrivano diverse squadre della Premier League. Infatti a fiutare l’affare sembrerebbero essere l’Arsenal, il Chelsea, l’Everton e il Manchester United. Tutte squadre molto blasonate dunque a corteggiare il classe 2000 juventino, ma l’ultima parola rimane sempre alla Juventus sul destino del giovane esterno, anche se le intenzioni bianconere sembrano essere chiare.