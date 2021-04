Il Manchester United punta una delle stelle del Real Madrid, nel mirino anche della Juventus, che potrebbe ripiegare per un gradito ritorno

Il 3-1 del Real Madrid ai quarti di finale di Champions League contro il Liverpool ha messo in chiaro diverse cose. Una su tutte: l’importanza di Toni Kroos per i Blancos. Autore dell’assist per il primo gol di Vinicius che ha sbloccato e indirizzato la gara contro i Reds, il centrale tedesco è corteggiato da diverse squadre, anche dalla Juventus. Ma le cose si potrebbero mettere male per i bianconeri nella prossima finestra di calciomercato per quanto riguarda appunto il galactico, con il Manchester United pronto a inserirsi per rubare il campione al club di Andrea Agnelli. Certo però che così si potrebbe aprire la porta per un gradito ritorno a Torino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, top player in difesa | C’è già l’erede!

Calciomercato Juventus, United su Kroos | Occasione per il ritorno

Secondo quanto rivelano dal portale spagnolo ‘Diariogol’, l’interesse dei Red Devils per Toni Kroos non è passato inosservato per il tedesco. Prima di cedere alle avance del Manchester United, però, il centrocampista del Real Madrid vorrebbe mettere le cose in chiaro con il suo presidente, Florentino Perez, della serie: “O rinnoviamo il contratto, oppure me ne vado”.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo | Indizio dall’Argentina!

L’interesse del club di Ole Gunnar Solskjær per l’ex Bayern Monaco apre due diversi scenari in casa Juventus. Da una parte, la dirigenza bianconera non è contenta della cosa, perché anche Fabio Paratici e soci stavano inseguendo il ‘Blanco’ per la prossima stagione, dall’altra, però, l’arrivo di Kross a Manchester aprirebbe al ritorno tanto sperato di Paul Pogba a Torino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Real scatenato | Maxi-operazione da 40 milioni!

Perché la Juventus non ha mai fatto mistero di rivolere il campione del mondo con la Francia del 2018 a illuminare e guidare il centrocampo della Vecchia Signora, anzi. Il nome del ‘Polpo’ viene accostato sempre più spesso alla Juventus, che con l’assist del Manchester United per Kroos potrebbe riuscire a realizzare il suo sogno di rivedere Pogba a Torino con la maglia a strisce bianche e nere, quella con la quale è diventato grande.