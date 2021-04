Intrigo a sinistra per la Juventus che potrebbe intrecciare il proprio destino con quello del Manchester City di Pep Guardiola: effetto domino

Al termine dell’attuale stagione ci saranno importanti valutazioni da fare per la Juventus di Agnelli, che dovrà decidere su chi continuare a puntare per risollevare le sorti di una squadra che sta vivendo un’annata di transizione. I bianconeri sono in piena corsa Champions, con Pirlo che sta proseguendo nel proprio percorso di crescita da allenatore bianconero. Esattamente come il tecnico, anche alcuni calciatori sono sotto esame in questo rush finale: tra questi Alex Sandro, mancino brasiliano che non ha vissuto una grande stagione. Il terzino sinistro verdeoro tra problemi fisici e rendimento in calando sta vivendo una fase di flessione, e la sua cessione estiva non è esclusa. Proprio da lui potrebbe partire un nuovo intreccio che coinvolgerebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Grimaldo innesca l’effetto domino: favore da Guardiola

Anche il Manchester City, così come i bianconeri, sta sondando il terreno proprio per un nuovo esterno di sinistra. In questo senso la truppa di Guardiola è stata recentemente accostata al nome di Alejandro Grimaldo, mancino spagnolo classe 1995 spesso avvicinato anche a diversi club italiani. Il Benfica sarebbe pronto a monetizzare al termine dell’attuale stagione, alla luce anche di un contratto in scadenza nel 2023.

In questo intreccio potrebbe però prendere corpo l’ipotesi di un assalto degli inglesi allo stesso Alex Sandro. L’ex Porto piace sempre a Guardiola, che così facendo andrebbe indirettamente a fornire un ‘assist’ ai bianconeri, i quali potrebbero a quel punto alleggerire l’organico di un calciatore in fase calante, per virare sullo stesso Grimaldo. Lo spagnolo del Benfica piace infatti come profilo, ed è stato più volte avvicinato alle big di Serie A. Per caratteristiche tecniche, tattiche ed eventuali costi sarebbe l’erede perfetto per Alex Sandro.