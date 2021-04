Calciomercato Juventus, Messi 'chiama' de Ligt | Chiesto un altro big

La Juventus pianifica la prossima stagione e soprattutto il calciomercato, verso un’estate che potrebbe essere decisamente calda per i bianconeri. Occhio alla mossa di Messi

La Juventus sembra arrivata a un bivio della sua stagione e della sua storia. I bianconeri, infatti, stanno vivendo un’annata piena di alti e bassi sul campo e, dopo l’eliminazione in Champions League, sembrano ormai lontani dallo scudetto. In ogni caso, molti interpreti della rosa non hanno pienamente convinto e i bianconeri sembrano avere tutta l’intenzione di ristrutturare in maniera sostanziale la rosa, inserendo diversi tasselli importanti e necessariamente attraverso qualche cessione.

Matthijs de Ligt sicuramente non è nella lista dei partenti in casa Juventus, ma potrebbe essere protagonista di assalti da parte di diverse big sul calciomercato internazionale. Una di queste potrebbe essere il Barcellona. Anche i blaugrana, infatti, nonostante le ristrettezze economiche generali nel mondo del calcio, sembrano pronti a mettere a segno colpi importanti dopo il ritorno di Joan Laporta alla presidenza.

Calciomercato Juventus, da de Ligt a Verratti: Messi indica la strada

Lionel Messi è da mesi molto chiacchierato sul calciomercato, tra il possibile addio al Barcellona e i nuovi scenari con il ritorno di Laporta. Una delle priorità del Presidente sembra, infatti, legata alla permanenza del fenomeno argentino. Secondo quanto riporta ‘diariogol’, però, l’attaccante sarebbe pronto a porre delle condizioni per firmare il rinnovo e legarsi ulteriormente al Barcellona.

Una di queste sarebbe legata al futuro della rosa e alle strategie sul mercato da parte del club blaugrana. In particolare, Messi sarebbe pronto a indicare una lista di nomi che potrebbero fare decisamente comodo. Per la difesa, il fenomeno argentino avrebbe messo nel mirino proprio de Ligt della Juventus, oltre ad Alaba, pronto a liberarsi dal Bayern Monaco.

Occhi anche sul centrocampo e in tal senso Messi ha posto il mirino su uno dei perni della Nazionale italiana: stiamo parlando di Marco Verratti. Secondo Leo sarebbe l’ex Pescara il rinforzo giusto per il Barcellona e vede in lui caratteristiche simili a quelle di Xavi. Prospettive e colpi sul calciomercato che potrebbero scompaginare gli equilibri sulla scena internazionale: vedremo se si concretizzerà il doppio colpo.