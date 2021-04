Calciomercato Juventus, Aguero ha firmato in Premier | Sogno sfumato

Dal Sud America arriva una brutta notizia per la Juventus: l’attaccante del Manchester City pare rimarrà in Premier anche la prossima stagione



In vista della prossima stagione, la Juventus di Andrea Agnelli ha intenzione di rivoluzionare la sua squadra per Andrea Pirlo, e quindi tra partenze e arrivi il calciomercato estivo sarà veramente caldo per la dirigenza bianconera. D’altronde, di necessità si deve fare virtù, quindi tutto quello che può non aver funzionato quest’anno tra l’uscita in Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e il sempre più difficile decimo scudetto consecutivo, che invece pare essere destinato a Milano, sponda nerazzurra, la Vecchia Signora ha intenzione di cambiarlo o sostituirlo.

Sergio ‘Kun’ Aguero, dopo dieci anni passati al Manchester City, ha deciso di non rinnovare il contratto con la squadra di Pep Guardiola, e quest’estate sarà quindi a piede libero, in cerca di una società che possa garantirgli di giocare ancora la Champions League, e magari vincerla, ma soprattutto che possa offrirgli un buon ingaggio. E dalle parti di Torino il suo nome è circolato davvero spesso, sia per l’esperienza che ha a livello europeo, sia perché, appunto, sarebbe stata un’ottima occasione a colpo zero.

Secondo, però, quanto affermano dai media sudamericani, l’argentino avrebbe già trovato un nuovo club per l’anno prossimo. E no, non è la Juventus del team manager Fabio Paratici, sempre molto attento a scovare i parametri zero in giro per l’Europa, ma una squadra molto più vicino allo stesso attaccante dei Citizens e della Nazionale argentina, con cui ha segnato 42 gol dal 2006 in 97 presenze.

L’obiettivo del quasi trentatreenne di Buenos Aires, infatti, sembra essere quello di rimanere in Premier League, un campionato che ormai conosce come le sue tasche. L’altra sua esperienza nel vecchio continente è stata quella tra le fila dei Colchoneros, in Liga spagnola, dal 2006 al 2011, quando appunto è arrivato a Manchester. Nessun passaggio per la Serie A, insomma, che a quanto pare neanche stavolta si concretizzerà.