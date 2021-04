Calciomercato Inter, Real Madrid è scatenato e lo vuole indietro: pronta un’operazione da 40 milioni di euro per il marocchino

Arrivato la scorsa estate per 40 milioni di euro dal Real Madrid, Achraf Hakimi è ormai uno dei pilastri insostituibili dell’Inter 2.0 di Antonio Conte. Dopo un breve periodo di adattamento al nostro campionato, l’ex Borussia Dortmund ha dimostrato di essere incontenibile per gli standard difensivi della Serie A, che difficilmente riesce ad equiparargli laterali difensivi di egual forza ed egual atletismo. D’altronde, anche i numeri che sta raccogliendo il terzino marocchino sono imponenti: in 36 presenze stagionali con la maglia dell’Inter, Hakimi ha messo a referto 6 reti e 6 assistenze, determinando e decidendo partite anche pesanti con il suo apporto sulla fascia destra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio addio per finanziare il colpo dalla Bundesliga

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Genoa, infortunio e ko | Forfait quasi certo

Calciomercato Inter, il Real Madrid rimpiange Hakimi: occhio alla ‘clausola’

Insomma, numeri e rendimento che accrescono (di partita in partita) il rimpianto del Real Madrid e di Florentino Perez, che nel corso dell’ultima estate lo hanno lasciato partire forse troppo facilmente. Certo, l’offerta presentata dall’Inter nel 2020 è stata ‘quasi irrinunciabile’, ma adesso i blancos sembrano essersene pentiti parecchio, considerando anche le condizioni di Dani Carvajal e il futuro tutt’altro che certo di Lucas Vazquez.

Attenzione, però, al possibile colpo di scena: il portale iberico ‘elgoldigital.com’ racconta di un diritto di recompra che il Real Madrid sarebbe pronto ad esercitare nei confronti dell’Inter e di Achraf Hakimi. Una clausola che (confermano dalla Spagna) si aggirerebbe intorno ai 40-45 milioni di euro e che riconsegnerebbe, difatti, il cartellino del terzino africano nuovamente nelle mani della società madrilena.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una voce ed un’ipotesi di mercato che preoccuperebbe l’Inter, già infastiditasi nei mesi scorsi per presunti cavilli burocratici legati proprio all’affare Hakimi-Real. Sempre secondo quanto riportato dal ‘elgoldigital.com’, il calciatore però sembra disposto ad un eventuale ritorno a Madrid, consapevole che tutte le parti in gioco spingono per un epilogo del genere. L’Inter, intanto, se lo gode sulla propria fascia destra, in attesa di tornare a sollevare al cielo lo Scudetto.