Sono stati ufficialmente assegnati i diritti per la visione delle 64 partite del Mondiale che si svolgerà, l’anno prossimo, in Qatar

Se da un lato i campionati stanno sempre più avvicinandosi alla chiusura, le attenzioni sono già sul prossimo Mondiale. La Coppa del Mondo 2022 andrà in scena, come stabilito ormai da tempo, in Qatar: un evento di straordinaria importanza che sarà coperto, mediaticamente, dalla Rai.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Morata | Arriva la decisione

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente Mbappe | Paratici trema: nuovo assalto al big

Qatar 2022, è UFFICIALE: tutti i diritti alla Rai

La Rai si è giudicata ufficialmente i diritti per la trasmissione, su più piattaforme (televisione, canali digitali e radio), di tutti i 64 match che costituiranno il prossimo Mondiale. La competizione, in scena in Qatar l’anno prossimo, verrà raccontata come riportato dall’‘Ansa’, dalla tv di Stato anche attraverso la ripetizione di momenti salienti, reportage e interviste.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Saranno almeno 28 le gare trasmesse, comprensive di match inaugurale, semifinali e finale. Una copertura assolutamente completa quella della tv pubblica, come espressamente richiesto dalla FIFA. Beffato per il momento Amazon che, tuttavia, non è detto che non ottenga attraverso un acquisto nei prossimi mesi di parte dei diritti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio top con il Chelsea | Doppio sgambetto alla…

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, doppio colpo ‘italiano’ | Il piano di Maldini

Mancano ancora diversi mesi alla competizione più importante per le nazionali ma è ormai chiaro come i telespettatori potranno seguire i prossimi Mondiali in Qatar.