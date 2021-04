Calciomercato Milan, Maldini punta Vazquez: la proposta | Addio Real

Il Milan prepara un interessante colpo sul calciomercato che potrebbe dare ulteriori lustro e qualità alla trequarti di Stefano Pioli. Il rinnovo si allontana: la proposta rossonera

Il Milan non può fallire arrivato a questo punto della stagione. I rossoneri dove qualche passo falso nelle scorse settimane, vogliono restare attaccati al treno che porta alla Champions League, obiettivo assoluto della stagione e, perché no, insidiare l’Inter nella corsa scudetto. E’ così che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di fermarsi, ma allo stesso tempo valutano le dinamiche di calciomercato e ciò che potrebbe succedere nel prossimo futuro.

Una pista molto interessante porta direttamente in Spagna. Uno dei ruoli che Paolo Maldini vorrebbe rinforzare in maniera sostanziale è quello relativo l’esterno d’attacco a destra. Diversi profili sono stati sondati e valutati dai rossoneri in quella zona di campo, su tutti Florian Thauvin, di cui ormai si parla da mesi. Bisogna prestazione attenzione, però, a una pista che conduce direttamente in casa Real Madrid. Stiamo parlando di Lucas Vazquez.

Calciomercato Milan, Maldini preme per Lucas Vazquez: offerto il contratto

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, l’esterno che ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid sarebbe sempre più vicino a lasciare i Blancos. Da mesi si parla di un possibile prolungamento del contratto del calciatore ma la fumata bianca non è mai arrivata e il Milan è tra le principali pretendenti ad aspirare al tesseramento del laterale.

Vazquez, dunque, non rinnova e il Milan resta in prima fila pronto ad affondare il colpo. Paolo Maldini, infatti, ha in mente un vero e proprio restyling sulla fascia destra. Dopo diverse stagioni con pochissimi acuti, infatti, Samu Castillejo è pronto a lasciare il club. Il calciatore ora al Real Madrid sarebbe il sostituto designato. I rossoneri hanno offerto al ragazzo un contratto di 5 anni. Vedremo se questa proposta basterà per portare il calciatore a Milano nei prossimi mesi o se la pista non si concretizzerà.