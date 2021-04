Calciomercato Juventus, Zidane difficile | Preferisce la Francia

Zinedine Zidane è nel mirino della Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere altrove: ecco la sua prima scelta

La Juventus ha come obiettivo stagione la qualificazione alla prossima Champions League, visto il fallimento nella corsa allo scudetto e l’uscita col Porto. L’arrivo di Andrea Pirlo non ha entusiasmato società e tifosi, i quali hanno sempre preferito Zinedine Zidane. Il tecnico francese è infatti il sogno di Agnelli, che ha come obiettivo principale quello di trionfare in Europa dopo nove scudetti consecutivi. ‘Zizou‘ di Champions ne ha vinte tre, tutte consecutive, e sarebbe l’uomo giusto per puntare alla vittoria.

Juventus, il futuro di Zidane

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’addio di Zidane dal Real Madrid a fine stagione. Tuttavia, secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, ‘Zizou’ non avrebbe informato la dirigenza delle Merengues di voler andar via prima della fine del contratto, che scadrà nel 2022. La sua intenzione, infatti, è rispettare l’accordo con il club madridista. La sua prima scelta per il futuro, in ogni caso, sembra essere la Francia. Deschamps è destinato ad andar via e nella nazionale francese Zidane vorrebbe raggiungere risultati altrettanto straordinari come fatto con il Real Madrid. Non semplice, dunque, che approdi alla Juventus.