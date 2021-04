La Juventus deve ancora programmare il futuro di Paulo Dybala che potrebbe dirigersi a Parigi all’interno di un doppio scambio con il Psg

La Juventus può sorridere per il ritorno in campo e al gol di Paulo Dybala. L’argentino si è rivisto dopo 3 mesi e ha sfoderato un gol dei suoi con il suoi mancino letale. Il suo futuro rimane comunque ancora incerto e le possibilità di divorzio con i bianconeri rimangono concrete. In Inghilterra diversi club lo reclamano e la Juventus spera che possa recuperare la condizione in questi ultimi mesi per far si che il suo valore di mercato si alzi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus in pressing | Super colpo gratis!

Anche Cristiano Ronaldo dovrà valutare il suo futuro che potrebbe non essere alla Juventus. Il portoghese ha diverse possibilità, quella di un ritorno romantico al Manchester United, quella di tornare al Real Madrid, ma anche il fascino del Paris Saint-Germain. Proprio in ottica Psg si potrebbe aprire uno scenario a dir poco sorprendente che riguarda non solo Ronaldo ma anche Dybala e che sconvolgerebbe il calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, doppio scambio con il Psg

Lo scenario porterebbe i due attaccanti bianconeri, Cristiano Ronaldo e Dybala, a Parigi, sotto la guida di Mauricio Pochettino. Due cessione che sarebbero colmate da una parte economica e dall’arrivo di due giocatori. Uno di questi è Mauro Icardi, centravanti che la Juve ha inseguito per diverso tempo e che potrebbe prendere le redini dell’attacco bianconero dalla prossima stagione. L’ex Inter vive nell’ombra di Mbappé e Neymar e scalpita per tornare ad essere protagonista in un top club, magari italiano.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio e maxi scambio | Tutto sulla stella di Pirlo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, il nuovo allenatore si porta il pupillo | Scambio in Serie A

L’altro giocatore potrebbe essere Leandro Paredes, centrocampista ex Roma, anche lui seguito a lungo dalla Juventus in passato e non solo. L’idea non è utopia, anche se gli ostacoli ci sono e non sono pochi. In primis gli ingaggi di Dybala e Ronaldo che superano quelli di Icardi e Paredes. Inoltre la dirigenza bianconera dovrebbe anche valutare il conguaglio economico da ricevere, oltre al contratto di CR7 che scade nel 2022. Ostacoli non da poco che, però, con il tempo potrebbero essere colmati.