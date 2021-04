La Juventus deve decidere il da farsi per Alvaro Morata, che deve essere riscattato: arriva la decisione della società

È sicuramente una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi fino a questo momento e vuole vivere un finale da protagonista per salvare il salvabile. I bianconeri infatti hanno ormai detto addio lo scudetto con l’Inter che dista ben dodici punti, ma vogliono ottenere la quarta posizione in classifica.

È fondamentale, infatti, qualificarsi per la prossima Champions League per programmare con più tranquillità la prossima annata. Al momento la ‘Vecchia Signora’ occupa la terza posizione e ha tre punti di vantaggio dal quinto posto che equivale alla zona Europa League. Serve dunque una serie di vittorie consecutive per blindare la propria zona e non rischiare sorprese finali.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: troppi i 45 milioni da spendere per Morata

La Juventus non smette intanto di lavorare sul futuro e deve decidere anche il da farsi con Alvaro Morata, che era partito benissimo in questa stagione ma è calato notevolmente negli ultimi mesi. Lo spagnolo era stato determinante sia in Champions League che in campionato soprattutto fino a dicembre. Secondo quanto riportato da ‘As’, però, il suo futuro potrebbe essere in bilico.

Dal giornale spagnolo infatti fanno sapere che la Juventus non può permettersi i 45 milioni totali da pagare per riscattare l’intero cartellino e il prestito potrebbe terminare e far rientrare il classe 1992 all’Atletico Madrid. Per Morata però la Juventus potrebbe assicurarsi almeno un altro anno pagando solo i 10 milioni di riscatto in questa estate, mentre poi bisognerà valutare per i 35 milioni da pagare nell’estate 2022.

Tutto da decidere dunque il futuro di Alvaro Morata, che potrebbe comunque restare alla Juventus ma non è detto che il club acquisti l’intero cartellino pagando i 45 milioni.