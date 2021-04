La Juventus trema: il Real Madrid potrebbe allontanarsi da Mbappe e per questo è pronto a lanciare l’assalto a Cristiano Ronaldo

La Juventus non vive un’annata da ricordare e dopo nove anni consecutivi di vittorie in Serie A è ormai a un passo dall’addio al titolo. I bianconeri infatti ora sono a ben dodici punti di distacco dall’Inter, che occupa la vetta della classifica e ha preso il volo per salire sul tetto d’Italia a fine annata.

Anche in Champions League è arrivato un fallimento a causa dell’eliminazione già agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra che almeno sulla carta è sicuramente inferiore alla ‘Vecchia Signora’. In questo mese e mezzo rimasto, dunque, bisognerà provare a raggiungere una delle prime quattro posizioni in campionato e poi ci sarà la finale di Coppa Italia con l’Atalanta a metà maggio.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid non vuole Mbappe: nuovo assalto a Cristiano Ronaldo

Mentre la squadra è concentrata sul campo, si continua a lavorare in maniera insistente per programmare la prossima stagione. La dirigenza infatti sa che ci sono delle modifiche da fare per rialzarsi definitivamente ma allo stesso tempo bisogna stare attenti agli eventuali assalti in arrivo dall’estero per i top presenti in rosa.

Uno di questi potrebbe essere Cristiano Ronaldo, visto che il suo futuro è molto discusso in queste settimane. Un club che potrebbe farsi avanti è sicuramente il Real Madrid e c’è una notizia che lo conferma. Secondo quanto riportato da ‘Top of the Foot’, infatti, la notizia di Mbappe che vuole i ‘Blancos’ non sembra essere vera, per questo motivo la società spagnola potrebbe puntare tutto sul portoghese.

Il Real Madrid vuole impressionare come in passato e per questo sta cercando un top per l’attacco: Mbappe sembra più lontano, possibile che si tenti tutto con Ronaldo.