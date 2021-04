Il Bayern Monaco non lo riscatterà, la Juventus deve alleggerire il monte ingaggi e cerca club interessati

Il futuro di Douglas Costa è ancora tutto da scrivere. Il brasiliano a fine stagione rientrerà dal prestito al Bayern Monaco dopo una stagione molto deludente e toccherà alla Juventus piazzarlo per fare cassa. Per Douglas Costa si aprono diversi scenari tra cui un ritorno in Brasile.

La Juventus non intende tenere Douglas Costa ma allo stesso tempo vuole effettuare una plusvalenza, o quanto meno non arrivare ad una minusvalenza. La Juventus non si fida della sua condizione fisica, fattore che non convince neppure i bavaresi. Inoltre anche l’ingaggio è piuttosto pesante da sostenere per i bianconeri: 6 milioni netti di ingaggio a stagione.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa come Tevez sei anni fa

Tra le squadre più interessate a Douglas Costa, come riportato da’ Tutto sport’, c’è il Gremio, il club in cui è cresciuto calcisticamente e che lo ha lanciato verso l’Europa. Il club brasiliano, però, non ha le possibilità economiche per poter sostenere i costi dell’operazione. Ciò nonostante per il giocatore potrebbe essere una grande possibilità di riscatto e per la Juventus sarebbe una cessione importante per alleggerire il monte ingaggi. Si potrebbe prospettare un’operazione simile a quella che nel 2015 portò Carlos Tevez al Boca Junior nonostante le difficoltà pressoché identiche a quelle attuali.