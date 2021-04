Volge al termine l’avventura al Bayern Monaco di Jerome Boateng che lascerà inevitabilmente un vuoto nella difesa dei bavaresi che andranno a caccia di un nuovo centrale. Spunta un bianconero

I destini della Juventus e del Bayern Monaco potrebbero presto incrociarsi nuovamente dopo il recente affare Douglas Costa. I bavaresi perderanno infatti a fine stagione Jerome Boateng, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza attualmente il 30 giugno. Il difensore centrale tedesco lascerà dunque il club teutonico dopo dieci anni di successi nazionali e internazionali. Ad annunciarlo a margine della gara poi persa in Champions League contro il PSG, ci ha pensato direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, che ha anche parlato di decisione condivisa. Un addio quello di Boateng che unito a quello di Alaba spingerà inevitabilmente il Bayern Monaco a tornare fortemente in sede di mercato per acquistare un sostituto. È proprio in questo frangente che le strade dei tedeschi e della Juventus potrebbero incontrarsi. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, Bayern Monaco a caccia di un difensore: scambio in casa Juventus

Con l’addio di Boateng ormai ufficializzato, il Bayern dovrà andare ad inserire un nuovo difensore di alto livello nell’organico di Flick in vista della prossima stagione. Occhi puntati anche in Italia, dove in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League della Juventus, i bavaresi potrebbero fare un tentativo per de Ligt.

I bianconeri con la vittoria contro il Napoli si sono rimessi in carreggiata, ma la strada è ancora lunga e tortuosa, senza considerare una concorrenza spietata che non ha alcuna intenzione di mollare. Nell’ipotesi peggiore quindi di non qualificazione alla massima competizione europea, i mancati introiti derivanti dalla Champions potrebbero incidere anche sul futuro di de Ligt oltre che sulle scelte del giovane olandese che ci tiene a giocare in Europa. In quella circostanza potrebbe subentrare un Bayern voglioso di acquistare un difensore di respiro internazionale e dal gran potenziale come l’ex Ajax. Per farlo ci sarebbe comunque da convincere la Juventus, che ha fatto a suo tempo un investimento importante sul ragazzo. Per accontentare eventualmente i bianconeri, il Bayern potrebbe provare ad imbastire un maxi scambio coinvolgendo alcuni calciatori della rosa. Uno tra i francesi Pavard, Lucas Hernandez e Tolisso potrebbero essere utili per ammorbidire la Juventus che in passato è stata avvicinata ad ognuno di questi calciatori. L’operazione ad ogni modo non potrà essere inferiore ai 70 milioni di euro di valore.