Mino Raiola continuerà ad essere protagonista in casa Juventus con alcune operazioni da urlo: idea di scambio in A

Saranno mesi in casa Juventus per puntellare la rosa bianconera in modo da dimenticare la stagione ancora in corso. Tanti calciatori hanno reso sotto le aspettative e non si sposati al meglio con l’idea di gioco di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con la Roma

Uno degli assistiti di Mino Raiola che non sta entusiasmando più di tanto in maglia bianconera è Federico Bernardeschi, provato da Pirlo anche nel ruolo di terzino sinistro. Così l’ex Fiorentina potrebbe cambiare aria e, dopo l’ipotesi di scambio con il Milan con Romagnoli, ci sarebbe anche la suggestione con la Roma per una nuova idea di affare.

Nel mirino ci sarebbe sempre uno dei talenti di Raiola, Riccardo Calafiori, classe 2002, che ha sostituto nell’ultima sfida di Europa League contro l’Ajax l’infortunato Spinazzola sulla fascia sinistra. Così entrambi avrebbero una valutazione pari a 20-25 milioni di euro con lo stesso noto procuratore che penserebbe alla plusvalenza del suo assistito. Un’idea suggestiva di scambio tra Roma e Juventus per accontentare tutte le parti coinvolte in grado di rinforzare le rose delle rispettive big d’Italia.

La Roma vorrebbe trattenere il suo talentuoso giocatore, ma avrebbe bisogno di nuovi ricambi in fase offensiva per ridare così più fluidità alla manovra giallorossa. Federico Bernardeschi, infine, non vede l’ora di tornare ad altissimi livelli proprio come ha dimostrato con la maglia viola prima del suo arrivo proprio a Torino. In una big come la Juventus, abituata a lottare su più fronti giorno dopo giorno, il talentuoso giocatore di Carrara ha perso un po’ di smalto essendo così relegato anche a terza scelta.