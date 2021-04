La Juventus valuta le prossime operazioni di calciomercato e mette nel mirino la stella, pronta a liberarsi a costo zero

In attesa di scendere in campo per il match contro il Genoa, in casa Juventus è già tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ si guarda intorno ed è già pronta ad andare all’assalto del top player: arriva l’indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato, top player a zero: Juventus in pressing

Un nome che ronza ormai da settimane in ottica bianconera. La Juventus non molla l’idea di mercato che porta a Sergio Aguero, con il ‘Kun’ che ha ormai da tempo deciso di salutare il Manchester City a fine stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista de ‘El Chiringuito Tv’ Jose Alvarez, il club bianconero starebbe andando in pressing per l’acquisto di Sergio Aguero.

Nel caso in cui Haaland e Mbappè approdino al Real Madrid e Messi resti a Barcellona, i ‘Blancos’ non potrebbero sostenere un altro acquisto come quello di Aguero. Ecco quindi che per la Juventus, il ‘Kun’ rappresenterebbe un’occasione importante per l’attacco e a costo zero.

Situazione dunque in divenire, il mercato bianconero può vedere diversi cambiamenti all’attacco di Pirlo: Aguero la sorpresa per rinforzare il reparto offensivo della Juventus.