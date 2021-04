L’Inter inizia a pensare al calciomercato per la prossima stagione e mette nel mirino un esterno in Bundesliga: doppio sacrificio per il colpo

Passo dopo passo, l’Inter si avvicina allo scudetto. La vittoria contro il Sassuolo sancisce la decima vittoria consecutiva e mette undici punti di distanza tra sé e il Milan. Ora l’obiettivo primo posto in campionato, prioritario dopo la precoce uscita dalla Champions League, è sempre più vicino. Così la società nerazzurra inizia a ragionare sulla prossima sessione estiva di calciomercato, tirando le somme su chi lasciar partire e chi invece tentare di acquistare.

Tra i vari profili osservati tra Beppe Marotta, c’è anche un esterno della Bundesliga, che sembrerebbe essere entrato nel mirino interista. Per arrivare a lui per l’Inter dovrà sacrificare due calciatori, i cui guadagni saranno reinvestiti sul talento in lista.

Calciomercato Inter, Perisic e Vecino sacrificati: Kostic nel mirino

Inter pronta sin da subito a investire nel calciomercato per la prossima stagione. Ovviamente però prima di passare agli acquisti bisognerà pensare alle cessioni. Sulla lista dei partenti sembrerebbero esserci Matias Vecino e Ivan Perisic, due giocatori con il contratto in scadenza nel 2022, ma che fino ad oggi non avrebbero ancora parlato di rinnovo con la società.

I due dunque potrebbero essere sacrificati sul mercato per arrivare ad un obiettivo per la prossima stagione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘InterLive’, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte, che in questa stagione ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 4 gol e 14 assist. Un profilo molto interessante che potrebbe rientrare nei piani dell’Inter in vista della prossima stagione. I sacrifici di Vecino e Perisic saranno necessari per pagare i 28 milioni che serviranno per riuscire ad assicurarsi il classe 1992 serbo.