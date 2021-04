Scambio interessante tra Inter e Chelsea, nell’affare via Lautaro Martinez, ma c’è anche una doppia beffa ai danni della Juventus

Il campionato dell’Inter va a gonfie vele, con dieci vittorie nelle ultime dieci partite la squadra di Antonio Conte è la principale candidata a rompere i nove anni di dominio assoluto della Juventus in Serie A. Merito di questo è anche della coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che hanno messo a segno 36 dei 68 gol dei nerazzurri. In ottica calciomercato uno dei due potrebbe lasciare Milano e trasferirsi in Premier League, o per lo meno così assicurano dall’Inghilterra. Ma l’operazione potrebbe portare in casa nerazzurra due calciatori top, inseguiti anche dalla dirigenza dei bianconeri.

Calciomercato Inter, Lautaro al Chelsea ‘beffa’ la Juventus

La bomba su Lautaro Martinez al Chelsea arriva direttamente dal giornalista Simon Philipps, che su Twitter ha scritto che nella lista dei desideri dei Blues ci sarebbe pure l’attaccante argentino dell’Inter.

Chelsea’s shortlist of striker targets includes Lautaro Martinez. – @JamesOlley pic.twitter.com/L9dmGJEzB4 — Simon Phillips (@siphillipssport) April 9, 2021

Philipps, molto vicini agli ambienti della squadra di Thomas Tuchel, sarà ben informato di quello che hanno in mente di fare a Londra. Ma non sarà così semplice strappare ‘El Toro’ all’Inter, a meno che nell’affare non venissero inseriti due importanti calciatori Blues, come vogliono appunto dall’Inter: Jorginho ed Emerson, già finiti nel mirino degli eterni rivali della Juventus.

La clausola rescissoria per l’estero, che probabilmente verrà eliminata con il nuovo contratto, al momento in scadenza nel 2023, per Lautaro, si aggira intorno ai 111 milioni di euro, ed è proprio per questo che da Londra potrebbero arrivare due contropartite non da poco. Il mediano dell’Italia di Roberto Mancini vale 45 milioni di euro, mentre il costo del cartellino del terzino sinistro italo-brasiliano, che quest’anno si è visto poco con il Chelsea, è valutato intorno ai 15 milioni, per un totale, quindi, di 60 milioni di euro.

Lasciar partire l’argentino, a queste condizioni, non sarebbe quindi un problema per Marotta e Ausilio, anzi: sarebbe quasi un’occasione d’oro per riuscire a monetizzare e portare alla corte di Antonio Conte due calciatori non male, per usare un eufemismo.