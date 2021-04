L’Inter di Antonio Conte domenica sfida il Cagliari di Leonardo Semplici in occasione della trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri potrebbero puntare un talento della squadra sarda cresciuto proprio nelle giovanili della Beneamata: stiamo parlando del laterale destro Gabriele Zappa



L’Inter di Antonio Conte è sempre più lanciata verso lo scudetto. I nerazzurri, reduci dalla vittoria interna contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, si preparano ad ospitare il Cagliari di Leonardo Semplici in quella che sarà una sfida più complicata di quanto si possa pensare. I sardi infatti sono invischiati in piena lotta per non retrocedere ed ogni punto è fondamentale per uscire dalle sabbie mobili dello spauracchio Serie B.

Nella rosa del Cagliari ci sono molti giocatori che, in passato, hanno vestito la maglia dell’Inter. Due su tutti: Diego Godin e Radja Nainggolan. Il primo ha giocato una buona stagione sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ma non è stato confermato dalla dirigenza, mentre il secondo non è mai davvero stato nei piani tattici del tecnico leccese. Non solo, attenzione anche a Gabriele Zappa, cresciuto nel vivaio nerazzurro, e forse l’unica vera nota positiva della stagione del club sardo.

Calciomercato Inter, Zappa obiettivo low cost | I dettagli

Gabriele Zappa è attualmente in prestito al Cagliari dal Pescara, ma i rossoblu hanno già riscattato le prestazioni del classe 1999 che ha una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. In caso di retrocessione però, il Cagliari potrebbe anche decidere di lasciar andare il giocatore e l’Inter, a caccia di giovani di belle speranze, opterebbe proprio per le sue prestazioni per ringiovanire la rosa ad un prezzo “scontato”.

In questa stagione nel campionato italiano di Serie A, Zappa ha collezionato giocando da ala o da terzino destro ben 26 presenze fornendo 4 assist ai suoi compagni di squadra. Il giovane azzurrino si è messo in mostra in particolare nella prima parte della stagione.