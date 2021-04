L’Inter valuta il possibile addio di Stefan de Vrij nel prossimo calciomercato estivo: maxi scambio e due big per Antonio Conte

L’Inter con ben 11 punti di vantaggio sul Milan si appresta a vivere uno storico finale di stagione che, salvo clamorose sorprese, vedrà lo scudetto tingersi di nerazzurro. Dal campo al calciomercato, la società meneghina potrebbe decidere di cedere Stefan de Vrij: sull’olandese c’è il Psg, possibile maxi scambio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Torna di moda l’ex Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sorpasso per il bomber | Colpo dalla Premier!

Calciomercato Inter, Psg su de Vrij: maxi scambio per Conte

La possibile cessione di de Vrij al Psg potrebbe aprire ad un doppio scenario per le entrate in casa Inter. Il club parigino arriverebbe a mettere sul piatto i cartellini di Kehrer (valutato 30 milioni) e quello di Kurzawa (intorno ai 15 milioni). Un’opzione alternativa, invece, porterebbe ad un’altra cessione da parte di Marotta, che metterebbe sul piatto anche il cartellino di Stefano Sensi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Sassuolo è destinato a partire in estate e, insieme a de Vrij, formerebbe una ricca offerta da parte del club nerazzurro per portare due pedine di spessore alla corte di Conte. Da un lato già citato Kehrer che piace all’area tecnica interista ma non solo. Il sogno si chiama Marco Verratti, già accostato con insistenza alla Juventus per un ventilato ritorno in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Fiorentina, sette club interessati | Vertice per il rinnovo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, proposta e addio | “Deve andare via!”

Situazione dunque in divenire, con la partenza di de Vrij che può dare il via a due operazioni in entrata per la società meneghina: dal sogno Verratti a Kehrer e Kurzawa, Marotta valuta i prossimi colpi nerazzurri.