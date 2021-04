Vittoria di cuore della Roma ad Amsterdam contro l’Ajax: risultato di importanza vitale in vista dei quarti di ritorno di Europa League

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam scendono in campo Ajax e Roma per i quarti di finale di andata di Europa League. I giallorossi perdono Leonardo Spinazzola per infortunio ma non si scompongono ma su un errore di Diawara arriva il gol degli olandesi con Davy Klaassen che porta i suoi in vantaggio a 5 minuto dal termine del primo tempo.

LEGGI ANCHE>>>Ajax-Roma | Tegola per Fonseca | Lascia il campo per infortunio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, attaccante cercasi | Nome a sorpresa dall’Olanda!

Ajax-Roma 1-2 | Pau Lopez salva la gara, Ibanez la ribalta

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ritorno clamoroso in estate | Spunta anche l’Inter!

La Roma nel secondo tempo sta per subire il colpo del ko, ma Pau Lopez para un calcio di rigore a Dusan Tadic e quella è la scintilla che anima i giallorossi. Da lì in poi la squadra di Fonseca prende coraggio e trova il pareggio su un calcio di punizione di Pellegrini, con la complicità del portiere. La squadra della Capitale ha poi una clamorosa occasione con Dzeko ma non riesce a trovare il gol del vantaggio, ma a tre minuti dal termine l’uomo inaspettato, Roger Ibanez, ribalta la partita e regala una vittoria grandiosa in ottica del ritorno all’Olimpico. Tabellino marcatori:

AJAX-ROMA 1-2

39′ Klaassen, 57′ Pellegrini, 87′ Ibanez