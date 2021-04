Ajax-Roma, Diawara bersagliato dalle critiche | "Disastro!"

Amadou Diawara nel mirino dei tifosi della Roma dopo l’errore contro l’Ajax, con gli olandesi passati in vantaggio

La Roma sta giocando alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax per il match d’andata di Europa League. I giallorossi sono l’unica squadra italiana ancora impegnata nelle coppe europee, ma le cose non stanno andando per il verso giusto. Un’indecisione di Amadou Diawara e Mancini ha portato in vantaggio la squadra ajacide con Davy Klaassen. Tante sono le critiche ricevute dal mediano ex Napoli per il passaggio sbagliato.

Ajax-Roma, tante critiche per Diawara

Amadou Diawara ha ricevuto diverse critiche dai tifosi sui social per il passaggio sbagliato in direzione di Mancini. La Roma, ora, è costretta a rincorrere e deve segnare un gol per essere in una posizione di favore nella sfida del ritorno. Di seguito, i tweet.

Diawara, what are you doing?!? pic.twitter.com/RQOswjZ4yA — Richard Kharman (@R_Kharman) April 8, 2021

Errore tecnico di Diawara, Mancini che va in difficoltà nella lettura e gol regalato all’Ajax, disastro Roma. — _marco94 (@RealMarco94) April 8, 2021

Ma poi perché sta giocando Diawara e non Villar? — Michael (@mick_napoli_) April 8, 2021