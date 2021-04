Dalla Spagna non hanno dubbi: Kylian Mbappé, stella del PSG, l’anno prossimo giocherà nel Real Madrid, scambio top con i francesi

Il talento non si misura necessariamente con i gol che uno riesce a mettere a segno, anche se si tratta di un attaccante, ma diciamo che la capacità di andare in rete potrebbe rappresentare una discriminante non da poco per far lievitare il prezzo di un giocatore durante il calciomercato. E Kylian Mbappé, punta centrale francese, classe 1998, ieri ha messo due punti esclamativi non da poco per quest’estate. Dopo la tripletta alla squadra di Messi, ai quarti di Champions League il campione del mondo del 2018 ha fatto doppietta anche al Bayern Monaco, che proprio nella finale dell’anno scorso aveva spento i sogni di gloria dei francesi. Ma il suo futuro è ancora in patria?

Calciomercato, Mbappé vola in Spagna | Hazard al PSG

Dalla Spagna assicurano che no, a fine stagione Kylian Mbappé saluterà Pochettino e compagni e si trasferirà altrove, al Real Madrid per la precisione. A ‘El Chiringuito’, programma televisivo e sportivo dell’emittente iberico ‘Mega’, Josep Pedrerol in esclusiva ha lanciato la sua bomba.

Secondo quanto viene riportato ancora, nell’operazione che porterà il campione francese dal Paris Saint-Germain alla corte di Zinedine Zidane, sempre che dovesse rimanere lui alla guida dei ‘galacticos’ anche per il prossimo anno, verrebbe inserito anche Eden Hazard. Il belga, 30 anni compiuti a gennaio, arrivato nel 2019 dal Chelsea per 115 milioni di euro, non ha convinto granché nella capitale spagnola e questa sarebbe un’occasione d’oro per rilanciarsi.

Certo è, però, che il costo del cartellino dell’attaccante blanco (60 milioni di euro) non riuscirà a coprire quello di Mbappé, valutato al momento 180 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza con i parigini nel 2022. In realtà, ci sarebbe anche un problema non da poco per il Real Madrid a voler guardare bene: una delle garanzie per potersi accaparrare le prestazioni del 22enne pare essere quella di offrire un ingaggio di 30 milioni a stagione. Che ne valga la pena non ci sono dubbi, e a quanto pare non siamo neanche gli unici a pensarlo.