Calciomercato Juventus, addio Szczesny | Le cifre

La Juventus potrebbe essere protagonsita di un intreccio di mercato col Tottenham insieme a Wojciech Szczesny

La Juventus ha messo in atto un processo di ringiovanimento della rosa, che verosimilmente continuerà anche la prossima estate. Diversi sono i giocatori sotto osservazione, che potrebbero cambiare maglia. Uno di questi è Wojciech Szczesny, portiere titolare dei bianconeri che ha molto mercato. Soprattutto in Premier League, dove si è messo in mostra con l’Arsenal qualche stagione fa. E infatti il polacco potrebbe tornare in Inghilterra, visto che non è più un incedibile per Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Spagna: Mbappé cambia squadra | Scambio top

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi scambio col Real | ‘Ostacolo’ Zidane

Juventus, Tottenham su Szczesny

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, Hugo Lloris probabilmente dirà addio al Tottenham, e nel suo futuro potrebbe esserci la Ligue 1 e, nello specifico, il Lione. A questo punto, José Mourinho deve cautelarsi cercando un altro numero uno. E una delle ipotesi potrebbe essere Wojciech Szczesny, che la Juventus cederebbe per circa 30-35 milioni di euro.

A maggior ragione se dovesse arrivare un altro portiere, come Gianluigi Donnarumma. Col Milan, infatti, non ha ancora rinnovato e il club bianconero sarebbe interessato a ingaggiarlo a parametro zero. Insomma, restano da capire le prossime mosse degli Spurs per la porta