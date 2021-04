Continuano le sirene spagnole per il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il presidente promette il suo acquisto

Il futuro della Juventus continua ad avere diversi interrogativi al suo interno. Infatti la stagione dei bianconeri fino ad ora è stata deludente e anche la corsa scudetto, prerogativa juventina degli ultimi nove anni, è ormai fuori portata. Il primo naturalmente ad essere in discussione è Andrea Pirlo, ma non solo. Infatti anche il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere in forte dubbio. L’eliminazione precoce dalla Champions League contro il Porto naturalmente fa sì che il portoghese inizi a ragionare sul proprio futuro, mettendo in conto anche la possibilità di un addio.

CR7 continua ad essere accostato insistentemente ad un ritorno al Real Madrid a fine stagione. Così a dare speranza ai tifosi dei ‘Blancos’ è il candidato alla presidenza del club Riquelme, che fa una promessa.

Calciomercato Juventus, Riquelme promette: “Voglio riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid”

Nel calciomercato estivo nulla va mai dato per scontato, così anche un top club come la Juventus deve difendersi dagli assalti per i suoi giocatori più importanti. Tra questi c’è Cristiano Ronaldo, che a fine stagione potrebbe decidere di lasciare il club bianconero.

Da tempo continua a osservare con interesse il futuro del campione portoghese il suo ex club, ovvero il Real Madrid. A promettere il ritorno di CR7 ai tifosi è il candidato alla presidenza post Florentino Perez, Enrique Riquelme, che a ‘Cadena Cope’ dichiara: “Ronaldo per il Real Madrid ha significato tanto, e quindi voglio riportarlo qui. Non credo esitano giocatori giovani o vecchi, ma solo forti”. Poi sulla panchina dei ‘Blancos’ ammette: “Zidane non sarebbe il mio allenatore. Mi piacciono tecnici come Klopp, ma anche Raul sta facendo molto bene”. Dunque una vera rivoluzione che avrebbe tra gli obiettivi anche riportare Ronaldo dove ha vinto tutto diverse volte, ovvero a Madrid.