La Juventus programma il prossimo calciomercato estivo e apparecchia la beffa per uno dei principali obiettivi rossoneri: accelerata e colpo da affiancare a Ronaldo

Dopo la bella vittoria sul Napoli, per la Juventus di Pirlo è già tempo di pensare alla sfida contro il Genoa. Dal campo al calciomercato, i bianconeri sono pronti a preparare un’inattesa beffa al Milan, per uno dei nomi accostati maggiormente per la prossima estate al club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Juventus, Paratici beffa Maldini: colpo in Serie A

Un duello sul campo che, a distanza, si sposterà in sede di mercato nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per l’acquisto di Matteo Pessina dall’Atalanta. In scadenza l’anno prossimo e lontano dal rinnovo con la ‘Dea’, il talento di scuola Milan è da mesi nel mirino del club di Elliott.

Paratici sarebbe quindi pronto a sbaragliare la concorrenza, tra le altre, di Roma, Napoli ed Inter oltre ai rossoneri, affiancando Pessina a Cristiano Ronaldo nel 2021/22.Una situazione che vedrebbe la clamorosa beffa per il Milan che sta lavorando, da settimane, al ritorno a Milanello del talento 23enne.

In questa stagione con l’Atalanta, contro ogni previsione, Pessina è diventato una pedina fondamentale per Gasperini che lo ha schierato 32 volte, con 3 retie 2 assist all’attivo.