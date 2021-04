Dybala è tornato al gol nell’importantissima sfida di recupero della Juventus contro il Napoli: a sorpresa potrebbe restare in quel di Torino

Vittoria sofferta per la Juventus contro il Napoli. Il match di recupero tanto atteso è terminato con il punteggio di 2-1 a favore dei bianconeri. Decisivi i gol di Dybala e Ronaldo, inutile il rigore di Lorenzo Insigne al 90′. Un risultato che riporta la ‘Vecchia Signora’ al terzo posto a quota 59 punti dopo 29 giornate di campionato. La squadra, però, rischia ancora di non accedere alla prossima edizione della Champions League e dovrà, quindi, continuare a fare molta attenzione da qui alla fine dei giochi. Nella partita di ieri la seconda punta argentina è stata certamente tra i migliori in campo. La società riflette ancora sul suo futuro in sede di calciomercato, considerando il mancato arrivo del rinnovo. Ma dopo lo scontro con i partenopei la situazione potrebbe cambiare: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: Ronaldo e Pirlo ‘spingono’

Paulo Dybala ha vissuto una stagione assolutamente frastagliata e problematica. Diversi infortuni hanno impedito alla stella classe ’93 di svolgere al meglio la stagione in corso. Troppo pochi, infatti, i minuti raccolti fino ad ora dall’argentino, con un contratto in scadenza a giugno 2022. Gli accordi per il prolungamento non sono ancora stati raggiunti e la società avrebbe cominciato seriamente a pensare ad un suo addio la prossima estate. Questo per evitare una clamorosa perdita a parametro zero.

A testimonianza di ciò sono arrivate anche le parole di Nedved, in un’intervista concessa a ‘DAZN’ di recente: “Paulo ci è mancato. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici ed il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato“.

Nel match di ieri contro il Napoli, però, sono andate in scena alcune immagini che potrebbero anticipare un destino differente. Dopo il fischio finale, Cristiano Ronaldo ha esultato per via della vittoria andando subito ad abbracciare il 27enne. Poco dopo, i festeggiamenti sono proseguiti anche con Pirlo e Chiellini. Il tecnico e CR7 credono molto nell’ex Palermo e potrebbero spingere per una sua permanenza, andando contro la volontà della dirigenza. Vedremo come evolverà la vicenda.