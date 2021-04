La Juventus studia la rivoluzione nella prossima estate ma dal Bayern Monaco può arrivare la doppia beffa: l’allenatore si porta il big

Il Bayern Monaco vuole rivivere il finale di annata della scorsa stagione, provando a vivere gli ultimi turni di Champions League da protagonista. Ieri però è arrivato un brutto ko in casa contro il Paris Saint-Germain per 2-3 nell’andata dei quarti di finale. Tutto è ancora possibile, ma servirà una grande prestazione in terra francese per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allenatore al bivio | Due ipotesi in caso di addio

La società intanto continua ad avere fiducia nel suo tecnico Hans Flick, ma per lui il futuro resta in bilico. Sulle sue tracce infatti c’è anche la nazionale tedesca che potrebbe strappare il tecnico dai ‘Bavaresi’. Questa novità non ha fatto piacere ha Rumenigge che vorrebbe continuare a programmare insieme a Flick le prossime annate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due cessioni da urlo | Messi indica la strada

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco pensa ad Allegri: con lui c’è anche Dybala

Qualora la Germania dovesse riuscire a convincere Flick, allora il Bayern Monaco si ritroverebbe spiazzato e andrebbe a caccia di un nuovo big. Un nome importante che potrebbe interessare al club tedesco è sicuramente quello di Massimiliano Allegri, che è seguito anche da diverse italiane come Juventus e Roma.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’ex bomber all’attacco | “È proprio antipatico!”

Se Allegri scegliesse il Bayern Monaco, dunque, arriverebbero due brutte notizie per i bianconeri. In primis perderebbero un obiettivo per la panchina per il futuro, e poi lo stesso tecnico potrebbe cercare di portare con sé Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non da ormai diversi mesi si lavora per il rinnovo ma non si riesce a trovare un accordo.

La ‘Joya’ è stata già allenata da Allegri e il tecnico conosce bene le sue qualità, per questo potrebbe sfruttare la situazione di stallo tra Dybala e la Juventus per inserirsi e riaverlo dalla sua parte.