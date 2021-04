Il top player può fare ritorno in Serie A nel prossimo calciomercato estivo: Juventus in pole ma la seconda avventura in nerazzurro è possibile

Manca poco al termine della stagione ed i club italiani si stanno già muovendo per le prossime mosse di calciomercato. In tal senso, gli esperti di Sisal Matchpoint rivelano quote interessanti per quanto riguarda il futuro dell’ex capitano dell’Inter, attualmente al Psg, Mauro Icardi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Torna di moda l’ex Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sorpasso per il bomber | Colpo dalla Premier!

Calciomercato Inter, Icardi in Italia: può tornare da Conte

Mauro Icardi ancora in Serie A. Uno scenario tutt’altro che utopistico, con le quote per il ritorno dell’argentino nel nostro campionato decisamente basse. Resta in pole la permanenza al Psg di Pochettino, nonostante la forte concorrenza in attacco, pagata 2,25 volte la posta.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra le italiane, in pole position resta la Juventus quotata a 4,50 mentre è più distaccata la Roma a quota 6. Leggermente distanti sono Milan, Manchester United e Napoli quotate tutte a 7,50. La quotazione che più intriga e stupisce, però, è quella che porterebbe Icardi nuovamente nella Milano nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il gioiello in Serie A | Assalto Inter e ko!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, proposta e addio | “Deve andare via!”

Un ritorno all’Inter è al momento pagato 12 volte la posta. Una soluzione sorprendente da tenere in conto, per un estate di calciomercato che può registrare il clamoroso rientro in Italia dell’ex capitano.