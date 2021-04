Calciomercato, il Barcellona fa un passo indietro e lascia strada libera ad Inter e Juventus per un giocatore olandese in scadenza con il Liverpool

Il calciomercato entra nel vivo e i top club europei iniziano a pianificare le mosse da attuare in estate. Le risorse non abbondano, ma diversi campioni hanno un contratto in scadenza a giugno 2021, aprendo diverse possibilità a costo zero. I nomi più altisonanti portano a Messi e al ‘Kun’ Aguero, ma diversi altri giocatori potrebbero rappresentare occasioni preziose, soprattutto per quelle società che vorranno dar vita ad una mini-rivoluzione.

Calciomercato, duello Inter e Juventus

Uno dei nomi ci porta in Premier League e più precisamente a Georginio Wijnaldum: l’olandese, classe 1990, è in scadenza con il Liverpool e non rinnoverà il suo contratto. Ancora tra i titolari di mister Klopp, il centrocampista vanta un Palmares invidiabile che annovera anche una Champions League. La sua esperienza farebbe comodo a tutti e la fila per accaparrarsi le sue prestazioni è già notevole.

Wijnaldum è stato accostato anche ad Inter e Juventus, pronte a farsi avanti per convincere l’olandese ad approdare in Serie A. I bianconeri – più dei nerazzurri – hanno necessità di investire a centrocampo, reparto che ha lasciato a desiderare in questa stagione. Mister Conte, però, non chiude mai la porta a un campione, e potrebbe iniziare con Wijnaldum un percorso simile a quanto fatto con Eriksen.

Calciomercato, niente Barcellona per Wijnaldum

Le due squadre si daranno battaglia sul mercato, ma c’è una buona notizia per entrambe. Secondo quanto riferiscono dalla Spagna, il Barcellona – che si era fatto avanti – si ritirerà dalla contesa. Il club blaugrana, infatti, non è più interessato all’acquisto di Wijnaldum, con mister Koeman deciso nel ruolo a puntare sul giovane Ilaix Moriba, centrocampista 18enne già protagonista di un gol e tre assist in Liga.

Wijnaldum non andrà al Barcellona e salgono le quotazioni per vederlo in Italia. Il giocatore è acquistabile a parametro zero, e Inter e Juventus – se ancora interessate – dovranno dar vita ad una vera e propria asta per accaparrarselo.