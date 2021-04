La Roma perde il proprio terzino per infortunio durante i quarti di finale di Europa League in Olanda contro l’Ajax

Brutte notizie in casa Roma. Nella sfida in corso di Europa League tra Roma e Ajax arriva una brutta notizia per Paulo Fonseca. Dopo appena 25 minuti di gioco Leonardo Spinazzola deve lasciare il terreno di gioco per un problema al flessore.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ritorno clamoroso in estate | Spunta anche l’Inter!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Spinta da Ronaldo e Pirlo!

Solo gli esami strumentali valuteranno l’entità dell’infortuni di Spinazzola. Intanto arriva una brutta notizia in casa Roma, anche in vista del ritorno dei quarti di Europa League.