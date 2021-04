Il Napoli ha un gioiello in casa e adesso le richieste abbondano, soprattutto fuori dall’Italia: ipotesi suggestiva di scambio

Il Napoli continua a godersi il talento cristallino di Piotr Zielinski. Il polacco classe ’94 ha già messo a segno 6 gol e 6 assist in campionato e 2 gol in Europa League. Oltre ai numeri, sorprendenti per un centrocampista, il suo talento è diventato indispensabile per il club partenopeo e Gattuso stravede per lui.

L’ex Empoli ha tanti estimatori in Italia ma il suo talento è apprezzato anche altrove. In particolare dal Barcellona che ha grandi progetti per il futuro. Il presidente Joan Laporte vuole rivoluzionare il club e dare vita ad un nuovo ciclo che possa essere vincente e invertire la rotta degli ultimi anni che ha visto i blaugrana sgretolarsi.

Calciomercato Napoli, il Barcellona punta su Zielinski | Scambio con Pjanic

Il Barcellona sembrerebbe disposto a fare follie per arrivare a Zielinski. Il presidente del club catalano sarebbe pronto a mettere sul piatto Miralem Pjanic per arrivare al polacco. Il centrocampista bosniaco, arrivato in estate nello scambio con Arthur, non ha soddisfatto le aspettative della società e non è riuscito a conquistare Ronald Koeman che ha altre idee. L’ex Juventus ha giocato da titolare appena con il 21% in Liga e ad oggi è un sacrificabile di Laporte. Anche la Juventus è sulle tracce di Zielinski ma l’inserimento del Barça rischia di tagliare fuori il club bianconero.

La valutazione di Napoli e Barcellona per i rispettivi giocatori è pressoché identica: circa 60 milioni la valutazione degli azzurri per Zielinski così come quella del Barcellona per Pjanic. Un fattore che potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione anche se la differenza di età potrebbe far tentennare il Napoli. Anche l’ingaggio percepito dai due calciatori, però, è diverso e questo rappresenta un altro fattore che potrebbe frenare il club di De Laurentiis e a quel punto per la Juventus si riaprirebbe uno spiraglio nella corsa al polacco.