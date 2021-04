Nell’ultimo turno di Liga si è consumato il caso Diakhaby durante la sfida tra Cadiz e Valencia. Il Milan osserva la situazione

Un occhio alle spalle e l’altro proiettato al futuro per il Milan, che è sempre più lontano dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. Al contempo però i rossoneri hanno il compito di far fruttare la grande cavalcata di inizio anno, riportando a San Siro le notti di Champions League che tanto sono mancate anche dal punto di vista economico. Intanto Maldini e soci iniziano già a lanciare uno sguardo alla prossima sessione di calciomercato, tra rinnovi su cui si lavora ormai da tempo, e possibili nuovi innesti per potenziare l’organico di Pioli. Tra le questioni irrisolte c’è il futuro di Alessio Romagnoli, in scadenza 2022 ma soprattutto finito indietro nelle gerarchie dell’allenatore milanista a causa di un rendimento in calo rispetto agli anni scorsi. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Diakhaby può lasciare la Liga: occasione low cost

Una situazione così in divenire quella di Romagnoli, che spingerà la dirigenza del Milan a passare al vaglio profili di eventuali nuovi difensori. In questo senso una soluzione a costi leggermente più contenuti per completare il roster arriverebbe dalla Liga. Nello specifico in casa Valencia è scoppiato il caos nell’ultimo turno di campionato in casa del Cadiz, con un brutto episodio capitato al centrale francese Mouctar Diakhaby, che ha abbandonato il terreno di gioco a seguito di una provocazione di stampo razziale. Insulti evidentemente intollerabili che hanno spinto il calciatore e il Valencia stesso alla presa di posizione.

Un evento questo che ha chiaramente urtato la sensibilità dell’ex Lione, che a fine stagione, considerando anche un contratto in scadenza 2023, potrebbe anche optare per l’addio. In questo contesto, qualora il ragazzo decidesse di lasciare la Spagna, potrebbe farsi avanti proprio il Milan che nei giorni scorsi ha peraltro dimostrato la propria vicinanza a Sanchez del Tottenham e allo stesso Diakhaby con un messaggio di sostegno sui social. Con un valore di mercato non troppo superiore ai 10/12 milioni di euro, il francese rappresenterebbe una buona occasione a costi contenuti per completare la difesa di Pioli con un calciatore possente fisicamente, ancora giovane e già colmo di esperienza internazionale maturata tra Lione e Valencia.