Continua il lavoro del Milan sul fronte calciomercato per arrivare ad innesti di assoluta qualità: duello a distanza con la Roma

Il Milan vuole rinforzare il reparto offensivo. Con il possibile rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera potrebbe provare ad acquistare il bomber della Nazionale italiana. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Andrea Belotti, centravanti del Torino, con il contratto in scadenza nel 2022, sarebbe pronto per una nuova avventura per il prosieguo della sua carriera.

Oltre al Milan, ci sarebbe anche la Roma sulle sue tracce. Lo stesso club rossonero proverà ad offrire 25 milioni di euro, ma il patron Cairo chiederebbe una cifra maggiore per “Il Gallo” che non sta attraversando un ottimo momento di forma.

Maldini l’ha messo nel mirino in vista della prossima stagione per rinforzare così il reparto offensivo. La sua voglia di riscatto è davvero alta per diventare uno dei migliori d’Europa. Il classe 1993 ha deciso in questi anni di sposare il progetto del Torino, che però non ha apportato miglioramenti dal punto di vista sportivo non giocando quasi mai in campo europeo.