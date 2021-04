Matteo Pessina è diventato uno dei grandi protagonisti dell’Atalanta di Gasperini: il Milan vuole riportarlo a casa

Il futuro di Matteo Pessina è ancora tutto da scrivere: il centrocampista dell‘Atalanta sta disputando una stagione sorprendente con la maglia della ‘Dea’. Col tempo si è guadagnato spesso la titolarità e anche la Nazionale. l’Atalanta lo ha riscattato dall’Hellas Verona dopo la grande stagione sotto la guida di Juric e adesso è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini.

Il classe ’97 lombardo è nel mirino di diverse squadre, in particolare del Milan. Proprio i colori rossoneri Pessina li ha già indossati nel 2015 e adesso il destino potrebbe riportarlo a Milano. L’ipotesi comincia a prendere forma in casa Milan, ma ci sono diverse situazioni in ballo da valutare, in particolare quella dell’ingaggio e delle contropartite.

Calciomercato Milan, occhi su Pessina | Il piano dei rossoneri

Nella questione Pessina giocherà un ruolo decisivo il futuro di Mattia Caldara. Il difensore del Milan veste attualmente la maglia dell’Atalanta ma gli infortuni non gli hanno quasi mai permesso di giocare. La ‘Dea’ dovrà decidere se riscattarlo o meno e questo inciderà sul futuro di Pessina che attualmente percepisce un ingaggio di 400 mila euro ma che a fine anno avrà un adeguamento a 1 milione. Almeno questa è la proposta di Percassi ma l’intesa non è ancora arrivata perché il giocatore sta seriamente valutando la possibilità di lasciare Bergamo.

La possibilità di affrontare la Champions League con un club prestigioso come il Milan potrebbe convincere Pessina a sacrificare la sua centralità all’Atalanta. I rossoneri, però, non vogliono inserirsi nelle questioni tra società e giocatore e intendono passare la palla all’Atalanta, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Pessina ha anche lasciato un indizio rossonero per certi versi romantico. Alla fatidica domanda: chi era il tuo idolo? Lui ha risposto: «Kakà, certamente. Ogni volta che prendeva la palla faceva magie». Il Milan dovrà anche valutare la situazione di Calhanoglu e potrebbe pensare di inserire Hauge nell’affare Pessina.

Il norvegese classe ’99 potrebbe essere gradito da Gasperini e rappresentare una pedina di scambio significativa. Intanto l’Atalanta ha da poco annunciato la positività al Covid-19 del talento ex Milan, ecco il comunicato: “Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.