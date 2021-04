In attesa di scendere in campo per il recupero contro il Sassuolo, in casa Inter è già tempo di valutazioni per il prossimo calciomercato: occasione in Premier League, sorpasso a due big di Serie A

In campo oggi per il recupero della 28a giornata di Serie A contro il Sassuolo, l’Inter pensa già al futuro. Si passerà da un calciomercato estivo che, con ogni probabilità, regalerà un nuovo rinforzo di spessore in attacco a mister Conte. Caccia al bomber e occasione dall’Inghilterra: italiane verso la beffa.

Calciomercato Inter, big dall’Inghilterra: Juventus e Roma ko

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, in casa Arsenal dopo una stagione decisamente deludente è già tempo di pensare alla prossima annata. Si ripartirà dal mercato estivo, con i ‘Gunners’ pronti a fare cassa con la cessione di Alexandre Lacazette. Il francese, 30 anni il prossimo 28 maggio e in scadenza nel 2022, non rinnoverà con il club inglese ed è pronto a finire sul mercato. Arteta è pronto a salutare l’ex Lione per far spazio a nuovi rinforzi estivi.

Ecco quindi che ad approfittarne potrebbe essere l’Inter di Conte. Il club meneghino non ha mai nascosto la stima per la punta, a segno 13 volte con 3 assist in 35 presenze stagionali. Su Lacazette c’è da tempo l’Interesse di Juventus, Roma, Atletico Madrid e Siviglia ma i nerazzurri potrebbero anticipare tutti e portando Lacazette in Serie A.

L’Arsenal, ad un anno dalla scadenza, lascerebbe partire Lacazette per circa 20-25 milioni di euro: Conte ci spera, con buona pace di Juventus e Roma.