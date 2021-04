La Juventus programma già la prossima stagione con il nome di Zidane in cima alla lista per sostituire Pirlo: con il francese in panchina, tre big sono pronti a salutare Torino

In attesa di scendere in campo per il big match odierno contro il Napoli, la Juventus è già proiettata per la prossima stagione. Dal campo al calciomercato, il futuro di Andrea Pirlo sembrerebbe già segnato, con il sogno Zidane per la panchina bianconera sempre più vivo: l’approdo di ‘Zizou’ può portare a tre addii illustri.

Calciomercato Juventus, triplo addio con Zidane

La Juventus può ripartire dal grande ex. Il futuro di Zinedine Zidane con ogni probabilità sarà lontano da Madrid con il presidente Agnelli che stima il francese e lo vorrebbe alla guida della squadra bianconera. Nel caso in cui il grande ritorno dovesse divenire realtà, la rosa juventina vivrebbe un forte cambiamento.

Diverse le uscite ma sono tre i big, su tutti, a rischiare la cessione immediata. In primis Paulo Dybala che al momento è in scadenza nel 2022 e rimane lontano dal rinnovo. Partirebbe con ogni probabilità anche Morata che, a prescindere da Zidane, non ha convinto a pieno e difficilmente resterà a Torino.

In terza battuta saluterebbe anche il brasiliano Arthur: arrivato nello scambio con Pjanic, l’ex Barcellona non rientrerebbe nei piani di Zidane.