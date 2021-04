La Juventus monitora Milik in sede di calciomercato: arrivano notizie positive, con il Siviglia più lontano nella corsa al polacco

Si prospetta un’estate bollente quella della Juventus. I bianconeri dovranno ricostruire la propria rosa e, molto probabilmente, verranno prese decisioni importanti a tal proposito. Troppi i giocatori che hanno deluso le aspettative del club, arrivando ad ottenere la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale dalla Champions League. Anche in Serie A il cammino non è stato dei migliori e lo scudetto sembra ormai affare dell’Inter, sempre più distante in classifica a dieci giornate dalla fine. Il gruppo si concentra, nel frattempo, sul tanto atteso recupero contro il Napoli, che andrà in scena questa sera alle ore 18:45. La società, invece, pensa anche al futuro e monitora occasioni in sede di calciomercato, in particolare per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Morata non ha convinto dal suo ritorno e, quasi sicuramente, dirà addio a fine stagione. La dirigenza segue il profilo di Milik e arrivano novità importanti in questo senso.

Calciomercato Juventus, Milik più vicino: si defila il Siviglia

Molto negativa, fino ad ora, la stagione della ‘Vecchia Signora’. La peggiore, sicuramente, da dieci anni a questa parte. Il club bianconero, peraltro, rischia addirittura di non accedere alla prossima competizione europea. Sarebbe senza dubbio un enorme fallimento, troppo grande da digerire. La società pensa, quindi, a rilevanti cambiamenti nel proprio gruppo squadra, vista la folta presenza di pedine che hanno deluso le aspettative.

In particolare, Alvaro Morata sembra destinato a dire nuovamente addio. L’attaccante era tornato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid, ma i piemontesi non sarebbero intenzionati a proseguire il percorso con lo spagnolo. La dirigenza avrebbe individuato in Milik un possibile profilo idoneo per il sostituto. Il polacco è in prestito con obbligo condizionato al Marsiglia fino a giugno 2022. Nel suo contratto è presente una clausola da 12 milioni di euro. Si tratterebbe, perciò, di un colpo economico e di esperienza, oltre che di qualità.

Per il 27enne, inoltre, era spuntato l’interesse del Siviglia di Monchi. Ma, stando a quanto rivela il sito ‘Estadiodeportivo.com’, questa pista starebbe sfumando a causa delle pretese economiche dell’ex Napoli. Il calciatore, quindi, preferirebbe altre mete, ma potrebbe comunque giocare nella Liga il prossimo anno. Rimane, infatti, su di lui l’interesse dell’Atletico Madrid del ‘cholo’ Simeone. E sullo sfondo un possibile ritorno in Serie A sponda Juventus.