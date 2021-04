Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. A Liverpool il ‘sogno’ del tecnico livornese

Per alcuni Pirlo rischia l’esonero se oggi contro il Napoli, nel recupero della terza giornata, dovesse rimediare una sconfitta. Andrea Agnelli teme di fallire persino la qualificazione in Champions League, per questo non si può escludere quello che sarebbe un clamoroso ribaltone. Ancor più clamorosa sarebbe la scelta di riaffidare la panchina della Juventus a Massimiliano Allegri, rinnegando la scelta, in primis di Paratici e Nedved ma in definitiva la sua, di chiudere il ciclo ‘risultatista’ per aprire quello del presunto ‘bel gioco’. Con Allegri, come ha svelato ‘Il Giornale’ e confermato Pirlo in conferenza, il numero uno bianconero ha visto il derby col Torino a Forte dei Marmi, per alcuni un segnale se non proprio una conferma sul fatto che la reunion sia davvero possibile per non dire molto probabile…

Calciomercato Juventus, Dybala e Ronaldo regalano il top ad Allegri

Allegri bis alla Juve vorrebbe dire rivoluzione prima di tutto a livello dirigenziale. A meno di colpi di scena, infatti, sarebbe certo il divorzio da Paratici e Nedved, coloro i quali chiesero e ottennero il siluramento dell’allenatore toscano. Entrambi, peraltro, sono in scadenza di contratto a giugno. La ‘mannaia’ di Allegri si abbatterebbe anche sulla rosa, mezza potrebbe essere fatta fuori. Certissimo l’addio di Dybala, probabile pure quello di Cristiano Ronaldo. Con la partenza di entrambi, la Juve avrebbe la possibilità di mettere le mani su un super big: il ‘sogno’ di Allegri, il giocatore che chiederebbe ad Agnelli di comprare, quel Mohamed Salah già obiettivo in passato de ‘La Vecchia Signora’.

L’affare col Liverpool non è impossibile visto che il 28enne egiziano, esploso anni fa in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, è dato in rotta con Klopp e ambiente. L’offerta bianconera potrebbe toccare i 70 milioni di euro cash più alcuni corposi bonus.

