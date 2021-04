Juventus e Milan seguono il profilo di Lucas Vazquez del Real Madrid: il giocatore, però, avrebbe in mente altri piani per il futuro

Juventus e Milan stanno attraversando un periodo di calo al momento. I rossoneri sembrano aver perso quasi definitivamente lo scudetto, visto lo strapotere dei cugini dell’Inter in campionato. Se dovessero riuscire, come probabile, ad ottenere il ritorno in Champions League, gli uomini di Pioli potrebbero comunque ritenersi soddisfatti dell’annata svolta, considerando che il principale trofeo nazionale non era certo tra gli obiettivi di inizio stagione. Per i bianconeri, invece, bisogna fare un discorso diverso: la Coppa dalle grandi orecchie era il principale traguardo e il nuovo fallimento agli ottavi di finale ha generato una profonda ferita che difficilmente sarà risanabile in poco tempo. Nel frattempo, entrambe le società monitorano il calciomercato alla ricerca di importanti rinforzi. Seguono il profilo dell’attaccante Lucas Vazquez, ma non arrivano notizie positive in questo senso.

Calciomercato Juventus e Milan, sfuma Vazquez: resta al Real

Stagione, quindi, tutto sommato positiva per il Milan fino a questo momento. La Juventus, invece, non può certamente dire lo stesso, con il rischio anche di non accedere alla prossima edizione della Champions League, oltre a tutto il resto. Entrambe le squadre, per motivi diversi, avranno bisogno di intervenire sul mercato alla ricerca di colpi importanti in vista della prossima annata.

Maldini e Paratici monitorano la situazione legata ad una possibile soluzione per l’attacco. Si tratta di Lucas Vazquez, attaccante in forza al Real Madrid. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2021, ma pare avere le idee chiare per il suo futuro. Il 29enne, infatti, ha comunicato in un’intervista la sua intenzione di rimanere nei ‘Blancos’ e di prolungare, perciò, l’attuale accordo.

Di seguito le sue parole a ‘Movistar Plus’: “Ora mi concentro sul presente, sto sfruttando al massimo questa stagione e i minuti a disposizione, provando piacere nel giocare. Questo è ciò che mi rende felice e spero di poterlo essere anche nei prossimi anni. Sono sempre stato del Real Madrid e sempre sarò del Real Madrid“. Parole chiare dell’esterno, che giura fedeltà alle ‘Merengues’. E Juventus e Milan si allontanano.