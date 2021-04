La Juventus di Fabio Paratici e Pavel Nedved potrebbe tornare su un vecchio pallino a centrocampo in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: stiamo parlando di Mateo Kovacic, mezz’ala del Chelsea di Thomas Tuchel, ex allenatore del PSG approdato sulla panchina dei Blues al posto della leggenda del club londinese Frank Lampard



La Juventus di Fabio Paratici e Pavel Nedved è a caccia di colpi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I bianconeri, che non stanno vivendo un particolare periodo di forma, hanno mostrato molte lacune soprattutto a centrocampo, reparto nel quale, le ultime campagne acquisti non hanno portato elementi di valore. Da Aaron Ramsey a Rabiot passando per Arthur, nessuno dei nuovi ingressi nelle ultime due stagioni ha davvero fatto la differenza ed ora la Juventus cerca nuova linfa in mediana.

Oltre ai soliti nomi, fra i quali spicca quello di Manuel Locatelli del Sassuolo di Roberto De Zerbi, per la Juventus potrebbe tornare di moda il profilo di Mateo Kovacic, mezz’ala del Chelsea di Thomas Tuchel ex Inter e con un passato anche al Real Madrid campione d’Europa. Il giocatore croato è stato più volte accostato alla Vecchia Signora che, la prossima estate, potrebbe seriamente farsi avanti per il suo cartellino.

Calciomercato Juventus, torna di moda Kovacic | I dettagli dell’affare

Mateo Kovacic, con l’arrivo di Thomas Tuchel al posto di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea, è diventato un elemento fondamentale nello scacchiere tattico dell’ex allenatore di PSG e Borussia Dortmund. Il tedesco fa infatti molto affidamento sull’ex mezz’ala dell’Inter che, finora in questa stagione di Premier League, ha collezionato ben 24 presenze fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.

Kovacic ha una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 40 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2024. Inoltre, lo status di fedelissimo che gode con Tuchel, fa di Kovacic un colpo davvero difficile da realizzare per la Juventus di Fabio Paratici e Pavel Nedved.