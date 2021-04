Il Chelsea avrebbe offerto il cartellino di Werner alla Juventus in sede di calciomercato: rifiutata a sorpresa, però, un’ipotesi di scambio

La Juventus si concentra sul futuro. La stagione in corso impone alla società rilevanti riflessioni per quanto riguarda il prosieguo del cammino. Troppi passi falsi rimediati durante l’annata. Su tutti quello in Champions League contro il Porto, che ha rappresentato la seconda eliminazione consecutiva dei bianconeri agli ottavi di finale nella competizione europea. Pirlo è sempre più in bilico e, oltre al tecnico, ci sono anche diversi giocatori che hanno regalato prestazioni non all’altezza. La squadra, inoltre, avrebbe bisogno di uno svecchiamento, considerando la folta presenza di calciatori ultratrentenni nella rosa. La società, perciò, pensa anche al calciomercato, alla ricerca di colpi utili ed importanti. Pare sia stato offerto, inoltre, il cartellino di Werner alla ‘Vecchia Signora’, ma il suo club rifiuterebbe una significativa proposta di scambio. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, offerto Werner: Tuchel non vuole Dybala

C’è la concreta possibilità che la Juventus non porti a casa alcun trofeo in questa stagione. Oltre a ciò, potrebbe perfino non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Questo sarebbe senza dubbio il più grande fallimento della squadra da dieci anni a questa parte. La società, perciò, riflette sul futuro e continua a sondare il calciomercato alla ricerca di qualche occasione per rinforzare la rosa. Diversi giocatori, tra l’altro, è possibile dicano addio.

Sembra sia stato offerto, nel frattempo, un importante attaccante della Premier League. Si tratta di Timo Werner, centravanti in forza al Chelsea. Il tedesco pare non rientrare più nei piani tecnici dei ‘Blues’ e potrebbe dire addio già dopo un solo anno di esperienza. I piemontesi, dal canto loro, è possibile ne approfittino tentando di proporre uno scambio con Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza a giugno 2022, ma il rinnovo non arriva. Paratici, di conseguenza, vorrebbe cercare di piazzarlo eventualmente durante la prossima sessione estiva di trasferimenti, per evitare il clamoroso addio a parametro zero.

La Juventus, però, dovrà fare i conti in caso con la volontà dei londinesi guidati da Tuchel. Il Chelsea, infatti, non sarebbe intenzionato ad accettare questa ipotetica operazione, rifiutando l’opzione ex Palermo. Vedremo se in quel di Torino decideranno comunque di assicurarsi le prestazioni di Werner.