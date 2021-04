Calciomercato, pista Allegri per il Real | Nuovo ostacolo per la Juventus

Massimiliano Allegri resta al centro di diverse ipotesi riguardanti la panchina. Occhio all’intreccio che potrebbe riguardare direttamente la Juventus

Il futuro della panchina della Juventus resta in discussione. La posizione di Andrea Pirlo pare in bilico, nonostante le tante conferme arrivate da parte della società. L’intenzione sembra essere continuare con l’allenatore e tentare di lanciare un progetto che ad oggi ha stentato a decollare. In ogni caso, si rincorrono le voci sull’eventuale sostituto dell’allenatore e secondo molti il destino di Pirlo pare segnato, soprattutto se si guarda al termine della stagione.

Dalla Spagna arriva un’importante ipotesi per la panchina della Juventus. Secondo quanto riporta ‘diariogol.com’, il nome caldo sarebbe quello di Zinedine Zidane. Il tecnico francese sarebbe in pole assoluta per sedere sulla panchina bianconera. Sarebbe un ritorno sensazionale che farebbe sognare i tifosi e non solo: porterebbe in dote, infatti, un altro grande colpo. Stiamo parlando di Toni Kroos. Il fantastico centrocampista tedesco darebbe molta qualità alla mediana della Juventus, garantendo caratteristiche oggi rare nel panorama italiano e internazionale. Una pista che potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino per la panchina: scopriamo di cosa si tratta.

Calciomercato, Juventus-Zidane e l’ipotesi Allegri per il Real Madrid: occhio a Isco

L’eventuale arrivo di Zidane alla Juventus avrebbe ricadute dirette ovviamente anche sugli scenari in casa Real Madrid. A quel punto, i Blancos potrebbero virare su Massimiliano Allegri con buona pace anche della Roma che da tempo è sulle tracce del tecnico ex Milan e Juventus. L’arrivo del tecnico in Spagna avrebbe conseguenze sulla Juventus anche in ottica calciomercato.

Potrebbe cambiare totalmente lo scenario per quanto riguarda il futuro di Isco. Ai margini ormai da mesi al Real, il tecnico potrebbe porre il veto sull’addio del trequartista spagnolo. La Juventus verrebbe, in questo modo, privata di un obiettivo sensibile per il suo mercato. Una doppia pista, dunque, da seguire con grande attenzione per la panchina ma con ricadute anche per quanto riguarda il mercato dei calciatori.