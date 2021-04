La Juventus programma il prossimo calciomercato estivo che, a sorpresa, potrebbe registrare un inatteso ritorno a Torino

Il big match da recuperare, dopo ben due rinvii, contro il Napoli. Il focus del club bianconero è il campo anche se, in vista del prossimo anno, la Juventus potrebbe vedere un clamoroso ed inatteso ritorno a Torino nel calciomercato estivo: le ultime.

Calciomercato Juventus, futuro già scritto: “Torna a Torino”

Secondo ‘Foot01.com’, il futuro di Mattia De Sciglio non sarà al Lione. David Barbet, giornalista vicino alle vicende di casa Lione, ha dato praticamente per certo il ritorno a Torino dell’ex terzino del Milan: “È più vicino al ritorno in bianconero che a restare a Lione, non è una priorità. L’unico modo per continuare a vederlo al Lione è che la Juventus lo liberasse dal suo contratto”.

Un’ipotesi che difficilmente si verificherà il prossimo giugno, visto il contratto del laterale in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’. De Sciglio, dunque, nonostante la dichiarata volontà di salutare la Juventus per trasferirsi a titolo definitivo al Lione, è destinato a dire addio alla Ligue 1 nei prossimi mesi: il ritorno a Torino pare sempre più probabile.

In questa stagione agli ordini di Garcia, De Sciglio ha accumulato 25 presenze con 2 assist e 1278′ in campo.