Previste due nuove gare di Serie A per domani, scendono in campo Juventus, Napoli, Inter e Sassuolo. Le designazioni arbitrali

Domani scende nuovamente in campo la Serie A, ma soltanto con due gare. Alle ore 18.45 infatti la Juventus sfiderà il Napoli per il recupero della terza giornata di campionato mentre l’Inter affronterà il Sassuolo nella gara valevole per la 28esima giornata. In questi minuti sono state comunicate le designazioni per i due incontri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO D’Amico: “Da Fagioli a Criscito e Galabinov, vi dico tutto”

Serie A, le designazioni arbitrali dei recuperi



Juventus-Napoli h. 18.45

Mariani

Tengoni-Bindoni

IV: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: Peretti

Inter-Sassuolo h.18.45

Irrati

Vivenzi-Mondin

IV: Abisso

VAR: Banti

AVAR: Cecconi