La Juventus programma già la prossima estate di calciomercato, con due nomi sul taccuino di Fabio Paratici per il successore di Pirlo: sfida tutta italiana

Il destino di Andrea Pirlo alla guida della Juventus pare, ormai, scritto. L’ex centrocampista non sta convincendo ed ecco che, in caso di addio a giugno, la dirigenza juventina si starebbe già muovendo in ottica calciomercato per il sostituto: doppia pista tutta italiana per l’erede del ‘Maestro’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo rischia subito | Traghettatore prima dell’erede

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Agnelli prepara il ritorno del grande ex | I dettagli

Calciomercato Juventus, non solo Gasperini: spunta l’ex Inter

Sono due al momento i nomi caldi per succedere ad Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. La prima stagione dell’ex centrocampista alla guida della Juventus resterà con ogni probabilità anche l’ultima, lasciando spazio ad un tecnico di maggiore esperienza per l’anno prossimo. Ecco dunque che il primo nome sul taccuino di Paratici resta quello di Gian Piero Gasperini.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex juventino, dopo l’ennesima sorprendente stagione con l’Atalanta, potrebbe salutare la ‘Dea’ a giugno per il grande salto. Su Gasperini è vigile anche la Roma: il duello per il 63enne di Grugliasco potrebbe quindi complicare il ritorno a Torino dell’allenatore atalantino. Ecco che, in seconda battuta, resta vivo il nome di un altro tecnico italiano: Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio clamoroso per il big | Controproposta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta monstre per il top | Beffa bianconera

L’ex Roma e Inter è attualmente svincolato e potrebbe rimpiazzare Pirlo in vista del prossimo anno: Gasperini e Spalletti, dunque, le carte in mano a Paratici per il futuro della panchina juventina.