Il Milan continua a lavorare in ottica futura per blindare giocatori di assoluto valore: pronta anche la Juventus

Saranno settimane intense anche in casa Milan. La dirigenza rossonera starebbe lavorando in vista della prossima stagione tra rinnovi contrattuali e possibili riscatti. La società milanese vorrebbe continuare il suo percorso di crescita arrivando così a blindare i suoi talenti, ma non sarà facile. Ci sarebbe anche la Juventus per il possibile riscatto del giovane difensore, di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito al Milan.

Calciomercato Milan, riscatto Tomori in bilico

Fin dal suo arrivo a Milano Fikayo Tomori ha conquistato tutti a suon di prestazioni. Il centrale inglese, classe 1997, subito si è integrato nelle formazione di Stefano Pioli che l’ha anche preferito a capitan Romagnoli in diverse uscite stagionali. Lo stesso Maldini aveva aperto ad un possibile riscatto in vista della prossima stagione, ma il Chelsea non avrebbe intenzione di concedere sconti alla società rossonera.

Possibile manovra di disturbo da parte della Juventus, che potrebbe sborsare così i 28 milioni di euro richiesti dai “Blues”. Ancora protagonista la società bianconera che potrebbe intrufolarsi dentro la trattativa tra Milan e Chelsea per quanto riguarda il futuro del centrale inglese. Veloce e rapido, lo stesso centrale inglese è bravo anche nell’impostazione da dietro: finora in maglia rossonera ha collezionato 8 presenze in Serie A.

Un’idea suggestiva da parte della Juventus per rinforzare il reparto arretrato del futuro con un innesto di qualità da affiancare a de Ligt. Il Milan vuole puntare su Tomori anche per i prossimi anni e quindi ci sarebbe un duello a distanza tra i due top club italiani.