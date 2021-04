Il Milan pensa al prossimo calciomercato e potrebbe esserci presto un addio: offerta in attivo. Si libera il Papu

È una stagione particolare quella che sta vivendo il Milan, che ora si ritrova al secondo posto in classifica dopo aver dominato per diversi mesi in Serie A. I rossoneri infatti hanno mantenuto la vetta della classifica fino a fine gennaio, dopo di che ha preso il volo l’Inter che ora occupa la prima posizione e ha un vantaggio di otto punti con una gara in più da giocare da qui alla fine.

Lo scudetto dunque sembra ormai andato, ma questo non è l’obiettivo principale del ‘Diavolo’, che vuole tornare a tutti i costi in Champions League dopo tanti anni. Il traguardo è sicuramente alla portata e continuando così non dovrebbero esserci problemi: ora infatti il distacco dai rossonero al quinto posto è di quattro punti e pertanto bisogna provare a tenere questo vantaggio.

Calciomercato Milan, addio Castillejo: c’è il Siviglia. Si libera il Papu Gomez

La squadra è concentrata sul campo e vuole assolutamente raggiungere la qualificazione in Champions League, mentre la società non smette di lavorare sul futuro per programmare i possibili movimenti da fare sia in entrata che in uscita nella prossima sessione di calciomercato.

Tra i calciatori in bilico c’è anche Samu Castillejo, che potrebbe partire in caso di offerte. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, su di lui potrebbe fare sul serio il Siviglia che potrebbe portarlo a casa mettendo sul piatto circa 10 milioni di euro. In caso di addio dello spagnolo, però, potrebbe partire il Papu Gomez che dunque avrebbe la possibilità di tornare in Serie A.

Castillejo è un elemento che piace molto a Monchi, che cercò di strapparlo al Malaga quando lo spagnolo iniziò ad impressionare.